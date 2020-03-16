Март 16th, 2020

Культовый хоррор Крик перезапустят

Заниматься перезапуском франшизы будет сценарист предыдущих частей ленты. Будет ли она продолжением, пока неизвестно.



Культовый фильм ужасов Крик перезапустят.

Спустя девять лет после премьеры последней ленты франшизы Крик-4, начнут снимать новый фильм. Известно, что режиссерами нового Крика станут Мет Беттинелли и Тайлер Джиллетт, снявшие комедийный фильм ужасов Я иду искать.

Кроме того, сценарист предыдущих частей хоррора Кевин Вилльямсон выступит в роли исполнительного продюсера вместе с Чэдом Виллеллой.

Пока подробности картины не раскрываются. Неизвестно, станет ли она продолжением существующих частей или полным перезапуском.

Съемки должны были стартовать в мае текущего года. Возможно, они будут перенесены из-за вспышки коронавируса.

Премьера первого фильма Крик состоялась в 1996 году, а последний вышел в 2011 году.