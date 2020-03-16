Март 16th, 2020

Китайские ученые детально описали протекание коронавируса COVID-19 у детей

SARS-CoV-2 NIAID

Дети заболевают новой коронавирусной инфекцией COVID-19 реже взрослых, многие типичные для старших пациентов симптомы у них не проявляются, однако РНК вируса дольше выявляется в их фекалиях, сообщается в Nature Medicine. Вероятно, вирус от детей другим людям нередко передается фекально-оральным путем.

Большинство случаев заражения SARS-CoV-2 (возбудителем COVID-19) выявили у взрослых. Заболеваемость и смертность среди детей пока представляется наиболее низкой. Необходимо понять, так ли это на самом деле и какую роль люди младших возрастных категорий играют в распространении вируса.

Сотрудники Медицинского университета Гуанчжоу под руководством Ситанга Гонга (Sitang Gong) обработали сведения о 745 детях и 3174 взрослых, которые близко контактировали с зараженными в двухнедельный период до обращения к врачу. (Заболевшим давали интерфероны для борьбы с вирусом.)

РНК вируса у этих пациентов выявляли методом ПЦР в реальном времени с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР) смывов из носоглотки. Медики определили заболеваемость в двух указанных группах и сравнили симптомы коронавирусной инфекции у детей и взрослых. Также исследователи ежедневно брали у инфицированных мазки из заднего прохода и с помощью ОТ-ПЦР искали в них генетический материал SARS-CoV-2.

Полимеразная цепная реакция выявила новый коронавирус у 10 детей и 111 взрослых. Это 1,3 и 3,5 процента от общей численности соответствующей возрастной группы. Числа различаются в 2,7 раза, и это различие статистически значимо (P = 0,002). Возраст заболевших детей составлял от 2 месяцев до 15 лет, шестеро были мальчиками. Все они поступили на лечение независимо друг от друга.

Многих симптомов, типичных для острых респираторных синдромов, у детей не проявилось. У троих не было лихорадки (притом у всех при госпитализации температура тела не превышала 39 градусов Цельсия), у пятерых — кашля, а насморк наблюдался только у двоих. Компьютерная томография легких не выявляла однозначных признаков пневмонии, и «симптом матового стекла» нашли только у половины маленьких пациентов.

Наиболее частые для взрослых симптомы COVID-19, такие как головная боль, мышечная слабость, рвота, тошнота и дезориентация, у детей не наблюдались. Все это позволяет предположить, что многие случаи коронавирусной инфекции среди наиболее молодого населения не выявили из-за нетипичной клинической картины.

Содержание РНК SARS-CoV-2 в мазках из носоглотки и прямой кишки инфицированных детей в разные дни после госпитализации Yi Xu et al. / Nature Medicine, 2020 Поделиться



Важно, что РНК вируса продолжали выявлять в ректальных мазках 8 из 10 детей еще несколько дней после того, как в носоглоточных смывах его переставали обнаруживать. Это может указывать на то, что SARS-CoV-2 от младших пациентов часто распространяется фекально-оральным путем (через немытые после туалета руки, как при дизентерии).

Хотя ранее уже появлялись свидетельства вероятности такого переноса, этот способ заражения новым коронавирусом пока не подтвержден: в человеческих фекалиях еще не находили способные к репликации частицы SARS-CoV-2. В любом случае, авторы статьи считают, что ПЦР мазков из заднего прохода в случае детей может быть информативнее для поиска инфекции, чем ПЦР смывов из носоглотки.