Март 16th, 2020

Как правительство Зеленского вывезло все маски из Украины во время эпидемии

Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини рассказал о договоренности с Украиной купить 2 млн медицинских масок, которая сорвалась в последний момент. Об этом он заявил в эфире телеканала TA3. По его словам, условием сделки была оплата наличными.



«Мы уже подготовили чемодан с 1,2 млн евро наличными. Собирались лететь за ними правительственным бортом. Но пришел немецкий перекупщик, заплатил за маски и купил их», — сказал Пеллегрини.







Пеллегрини не уточнил, с кем именно (госпредприятием или частной компанией) и когда велись переговоры. Но:



1. Сделка такого размера без крыши сверху невозможна. Груз пойдёт через таможню, там в любом случае захотят поучаствовать в спекуляции, а дальше по цепочке. Поэтому проще сразу договариваться с крышей.

2. О том, что из Украины в феврале вывезли тонны защитных масок - уже писали везде, но генпрокурор, СБУ, ДБР — никто даже дело не возбудил. Что подтверждает версию о крыше.



Итого: наше «зелёное» правительство продало миллионы масок ЗА НАЛИЧКУ в чемоданах. В то время как в Украине практически не осталось масок FFP3.



Если это не преступление, то я не знаю, что такое преступление.

Источник - Давайте поговорим о барыгах и геноциде