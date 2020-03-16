Март 16th, 2020

Израильтянин вернул украденный 15 лет назад артефакт, опасаясь конца света из-за коронавируса

Израильтянин вернул в Национальный парк города Давида украденный 15 лет назад снаряд для катапульты, возраст которого оценивается в две тысячи лет. Мужчина объяснил, что пришло время очистить совесть, потому что конец света близок, пишет издание Times of Israel.

Совесть мужчина решил очистить анонимно. Он передал ядро размером с шар для боулинга посреднику по имени Моше Манис. Манис со слов раскаившегося израильтянина рассказал, что 15 лет назад двое юношей гуляли по парку и увидели там камни для баллисты — древнего оружия, которое позволяло метать камни. Мальчики увидели эти снаряды, и один из них решил забрать один камень себе.

Археолог Ювал Барух отмечает, что украденные камни использовались, скорее всего, в сражениях между жителями Иерусалима и бойцами римского легиона в 70 году нашей эры, года, когда Иерусалим был ими разрушен.

Манис рассказал, что тот мальчик вырос, завёл семью, но в течение 15 лет этот камень был тяжестью на его сердце. Он нашёл его, когда делал уборку к Пасхе и решил вернуть национальному парку.

— Вместе с чувством приближающегося апокалипсиса, вызванным коронавирусом, он понял, что настало время очистить совесть, и он попросил меня помочь ему вернуть камень в Управление древностей Израиля, — объяснил Моше Манис.