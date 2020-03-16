Март 16th, 2020

Исследователи определили три этапа старения и как с этим бороться





Ученые Стэнфордского университета выяснили, что старение человека проходит в несколько этапов.

По их данным, данный процесс делится на три части.

Отмечается, что первый этап старения наступает в 34 года, а второй — в 60 лет. При этом третий этап начинается в 78 лет.

К таким выводам они пришли после проведения анализа белков плазмы крови более чем у четырех тысяч человек в возрасте от 18 до 95 лет. Ученые обнаружили обнаружили нелинейные изменения в их структуре в зависимости от возраста испытуемых.