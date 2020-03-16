Март 16th, 2020

Евросоюз закрывает Шенгенскую зону из-за эпидемии коронавируса

Каждый день в мире принимают новые меры борьбы с распространением коронавируса: число заболевших растет, что вызывает серьезные опасения. Так, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила предложение закрыть всю Шенгенскую зону для неграждан ЕС.

Пока что речь идет о закрытии въезда на 30 дней, но это временное ограничение не коснется резидентов, членов семей граждан ЕС, дипломатов, врачей и специалистов, работающих над борьбой с пандемией коронавируса и кризисом в сфере здравоохранения. Запрет также не будет распространятся на граждан Великобритании.

Урсула фон дер Ляйен

Европа уже сильно пострадала от коронавируса. Мы знаем, что отсутствие социальных контактов снижает скорость распространения вируса. Чем меньше будем путешествовать, тем легче будет справиться с эпидемией, — сказала Урсула фон дер Ляйен.

Предложение о полной изоляции 26 европейских государств прозвучало именно тогда, когда число смертей в Европе от вируса COVID-19 приблизилось к 2000, а число случаев заражение превысило отметку 48 200.

Первая вспышка нового коронавируса, вызывающего тяжелый острый респираторный синдром, возникла в Китае — город Ухань стал эпицентром заболевания, и был закрыт на карантин с конца января. Инкубационный период коронавируса нового типа длится от двух до 20 дней, при этом заболевание становится заразным до появления симптомов.