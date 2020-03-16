Дизайнер Елены Зеленской анонсировал новую коллекцию.

Иван Фролов – украинский дизайнер, любимец fashion-инсайдеров. В 2011 году он основал собственный бренд одежды «FROLOV». До этого Иван работал технологом-конструктором одежды, художником по костюмам и стилистом телевизионных проектов.

Наиболее заметной его работой были платья Елены Зеленской для визита в Японию.

«В коллекциях FROLOV бренд исследует смыслы и границы сексуальности и гендерных отношений. Провокационная эстетика бренда сопровождается глубокими исследованиями техники пошива и анатомии человека. Аксессуары для аксессуаров, часто спекулирующие на сексуальных особенностях, стали визитной карточкой бренда и дополняют тему каждой коллекции, будь то БДСМ, стриптиз или фетишизм», — сказано в описании.

- Я хочу, чтобы люди чувствовали себя комфортно, раскрепощенными и готовыми ко всему в моей одежде — кто бы ни носил дизайн и куда бы ни привел его день или ночь, — говорит дизайнер.

Первую коллекцию Фролов показал на Ukrainian Fashion Week в 2013 году. Он также преподает Киевском национальном университете технологий и дизайна с 2015 года.

Клиентками FROLOV являются Татьяна Терехова, Надя Дорофеева, Мишель Андраде, Ирина Горовая. Фролов шьет одежду люкс-класса, поэтому цены соответствующие. Юбка обойдется от 8 до 48 тысяч гривен, платье от 11 до 96 тысяч.