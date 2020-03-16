Март 16th, 2020 Диетологи назвали продукты, которые чистят печень



Эти продукты помогут вашей печени оставаться здоровым

Скоро Новый год. Все хотят быть к главному празднику здоровыми, стройными и красивыми, а главное не утратить свое здоровье после бурного празднования. Медики рассказали, какие продукты стоит употреблять, чтобы очистить печень и избавить ее от вредных токсинов.



Включите эти продукты в свой ежедневный рацион и ваша печень будет надежно защищена.



Важно: ни один продукт не защитить ваш организм от пагубного влияния спиртных напитков. Так что если злоупотребляете то надо обратиться за помощью к специалистам https://mednadzor77.ru/



Кофе



Несмотря на то, что о пользе данного напитка до сих пор ведутся споры. Медики отмечают, что в кофе содержатся вещества, улучшающие микроциркуляцию во внутренних органах и являются гепатопротекторами. Но важно знать меру: не больше 1–2 чашечек эспрессо в день.



Морская капуста



«Я режу, режу, режу морскую капусту», — пели Мумий Тролль и не знали, что она не только вкусная, но и чрезвычайно полезная, особенно для печени.



Этот продукт содержит множество ценных элементов. Среди них органические кислоты, выводящие из печени соли тяжелых металлов.



В морской капусте также много селена, этот элемент защищает клетки печени от разрушения.



Кроме того, морская капуста нормализует процесс обмена веществ, регулирует водно-солевой баланс и уровень холестерина в крови.



Курага



Несмотря на то, что курага калорийна и содержит сахар, в ней много клетчатки и пектина, вместе они способны вычистить из организма весь накопившейся мусор.



Американские ученые в недавнем исследовании доказали, что курага служит профилактикой рака печени.



Нежирные молочные продукты



Нежирные йогурт, кефир и ряженка способствуют выводу токсинов, а также помогают восстановить микрофлору кишечника, положительно влияя на работу всего ЖКТ и очищают организм от всего лишнего.



Оливковое масло



Не зря оливковое масло называют «жидким золотом». Этот продукт поможет нейтрализовать токсины, а также защитит организм от воздействия свободных радикалов.



Оливковое масло ускоряет обмен веществ и снижает риск развития злокачественных опухолей.



Из всего списка полезных растительных масел, оливковое выделяется высоким содержанием витаминов группы A, D, E, B и мононенасыщенных жирных кислот.



Авокадо



Аллигаторова груша помогает организму бороться с токсинами, вырабатывая антиоксиданты глутатионы.



Авокадо очищает кровь от вредного холестерина – в нем содержится олеиновая кислота, которая не дает холестериновым бляшкам образовываться.



Авокадо полезно при расстройствах работы желудочно-кишечного тракта и кишечника. Еще он не дает развиваться раковым клеткам, так как в составе авокадо достаточно фитонутриентов и фитохимикалий, которые разрушают уже имеющиеся опухоли на начальной стадии.



При регулярном употреблении фрукта можно рассчитывать на множество благотворных воздействий.



Свежевыжатые соки



Полезные соки для печени — яблочный, свекольный и тыквенный. В 2018 году Нобелевскую премию в области физики получил почти 100летний ученый

В 2018 году Нобелевскую премию в области физики получил почти 100летний ученый Кардиологи определили самый опасный день недели

Кардиологи определили самый опасный день недели Крысам нравится играть с людьми в прятки — исследователи

Крысам нравится играть с людьми в прятки — исследователи Ученые подсчитали, сколько на Земле уникальных людей



