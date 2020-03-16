Диетологи назвали продукты, которые чистят печень

Эти продукты помогут вашей печени оставаться здоровым
Скоро Новый год. Все хотят быть к главному празднику здоровыми, стройными и красивыми, а главное не утратить свое здоровье после бурного празднования. Медики рассказали, какие продукты стоит употреблять, чтобы очистить печень и избавить ее от вредных токсинов.
Включите эти продукты в свой ежедневный рацион и ваша печень будет надежно защищена.
Важно: ни один продукт не защитить ваш организм от пагубного влияния спиртных напитков. Так что если злоупотребляете то надо обратиться за помощью к специалистам https://mednadzor77.ru/
Кофе
Несмотря на то, что о пользе данного напитка до сих пор ведутся споры. Медики отмечают, что в кофе содержатся вещества, улучшающие микроциркуляцию во внутренних органах и являются гепатопротекторами. Но важно знать меру: не больше 1–2 чашечек эспрессо в день.
Морская капуста
«Я режу, режу, режу морскую капусту», — пели Мумий Тролль и не знали, что она не только вкусная, но и чрезвычайно полезная, особенно для печени.
Этот продукт содержит множество ценных элементов. Среди них органические кислоты, выводящие из печени соли тяжелых металлов.
В морской капусте также много селена, этот элемент защищает клетки печени от разрушения.
Кроме того, морская капуста нормализует процесс обмена веществ, регулирует водно-солевой баланс и уровень холестерина в крови.
Курага
Несмотря на то, что курага калорийна и содержит сахар, в ней много клетчатки и пектина, вместе они способны вычистить из организма весь накопившейся мусор.
Американские ученые в недавнем исследовании доказали, что курага служит профилактикой рака печени.
Нежирные молочные продукты
Нежирные йогурт, кефир и ряженка способствуют выводу токсинов, а также помогают восстановить микрофлору кишечника, положительно влияя на работу всего ЖКТ и очищают организм от всего лишнего.
Оливковое масло
Не зря оливковое масло называют «жидким золотом». Этот продукт поможет нейтрализовать токсины, а также защитит организм от воздействия свободных радикалов.
Оливковое масло ускоряет обмен веществ и снижает риск развития злокачественных опухолей.
Из всего списка полезных растительных масел, оливковое выделяется высоким содержанием витаминов группы A, D, E, B и мононенасыщенных жирных кислот.
Авокадо
Аллигаторова груша помогает организму бороться с токсинами, вырабатывая антиоксиданты глутатионы.
Авокадо очищает кровь от вредного холестерина – в нем содержится олеиновая кислота, которая не дает холестериновым бляшкам образовываться.
Авокадо полезно при расстройствах работы желудочно-кишечного тракта и кишечника. Еще он не дает развиваться раковым клеткам, так как в составе авокадо достаточно фитонутриентов и фитохимикалий, которые разрушают уже имеющиеся опухоли на начальной стадии.
При регулярном употреблении фрукта можно рассчитывать на множество благотворных воздействий.
Свежевыжатые соки
Полезные соки для печени — яблочный, свекольный и тыквенный.
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