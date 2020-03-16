Март 16th, 2020

Бекхемы порадовали фанов семейной идиллией.

Виктория и Дэвид Бекхемы регулярно удивляют поклонников своей крепкой семьей и отличными отношениями. В наше стремительное время,идеальная семья с первого брака-это ,скорее,исключение,чем правило.

Именно поэтому ,каждое фото со страницы Виктории или ее мужа вызывают неподдельный интерес и любопытство.

Но пара уверено демонстрирует все такую же страсть и нежность ,как и в первые годы брака. Они постоянно обнимаются ,держаться за руки и всем своим видом показывают,как счастливы быть вместе.

Семья Бекхемов все время увеличивается. Несколько лет назад Виктория родила долгожданную дочь,а сейчас старший сын представил семье свою невесту,которая ,как видно,довольно благосклонно принимается семейством.

Скорее всего,в недалеком будущем,Бекхемы перейдут в статус бабушки и дедушки.