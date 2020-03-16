 
 
Март 16th, 2020

Актер Идрис Эльба заразился коронавирусом

Фото: Idris Elba / Twitter

Британский актер Идрис Эльба (Idris Elba) заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Он уточнил, что получил результаты теста на вирус утром 16 марта. «Я чувствую себя хорошо, у меня пока нет симптомов, но я был изолирован», — добавил Эльба.

Он также пообещал держать людей в курсе происходящего и призвал не паниковать.

47-летний Идрис Эльба снялся в таких фильмах, как «Рок-н-рольщик», «Большая игра», «Прометей» и серии лент «Тор» от студии Marvel. Помимо этого, он исполнил главную роль в сериале «Лютер». В 2018 году Эльба был признан самым сексуальным актером по версии журнала People.

Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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