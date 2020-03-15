Жизель Бундхен сделала фото без белья.

39-летняя Жизель Бундхен приняла участие в чувственной фотосессии для американского журнала. Звезда снялась в откровенных образах на фоне цветущей природы.
Для обложки Жизель запечатлели в изящном белоснежном сарафане. Бывшего ангела Victoria’s Secret сфотографировали во время отдыха под деревом.
Бундхен поделилась еще одним игривым снимком, на котором предстала в образе хиппи — яркой обтягивающей майке, под которую не надела бра, и юбке макси с дерзкими разрезами.
Бразильская супермодель также примерила эффектное платье из просвечивающей ткани и высоки сапоги со шнуровкой. Глубокое декольте выделило красивый бюст Жизели.
Визажисты сделали актрисе волнистую укладку и нанесли ей нюдовый макияж, чтобы подчеркнуть ее выразительные черты лица
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