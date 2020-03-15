Март 15th, 2020

В риской гробнице археологи нашли уникальное оружие

В Германии впервые восстановили уникальный образец римского оружия, которое было найдено в гробнице у города Хальтерн. Исследование проведено археологами Трирского университета и Земельного общества Вестфалия-Липпе, на сайте которого и обнародован отчет.

В древней римской гробнице на берегу озера археологи нашли искусно украшенный кинжал римского легионера, а также пояс и ножны от него. Эти артефакты датируются I веком нашей эры — им около 2000 лет. Три месяца специалисты Мюнхена реставрировали кинжал, пояс и ножны. В итоге они почти восстановили свой первоначальный вид.

Ученые обнаружили драгоценные украшения на рукояти кинжала и ножнах, а также значительное количество серебряных нитей на железе. Кинжал имеет вставки из красной эмали и красного стекла. Оружейный пояс также состоит из многочисленных элементов. Его кожа была плотно обита бронзой. На поясе было обнаружено и льняные швы.

Установлено, что найденный кинжал является одним из древнейших известных науке римских военных кинжалов типа «Vindonissa».