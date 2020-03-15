Ученые стерли память мухе-дрозофиле и записали новую

Исследователи объяснили, что особенно шокирующее событие может быть консолидировано в долгосрочной памяти, в результате чего синтезируются новые белки и изменяются нейронные цепи в мозге. Такие воспоминания могут быть разрушительными, вызывая посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Однако, с физиологической точки зрения, сохранение памяти — это активный процесс, который требует постоянной клеточной перестройки и обновления организма.

Японские ученые провели эксперимент — если самец мухи-дрозофила долго не спаривается, то это закрепляется в долговременной памяти. Со временем такая особь перестает ухаживать за самками. Команда обнаружила, что если такую муху два дня держать в темноте, она забывает о травме и ведет себя как обычно.