Ученые сделали вывод,что микроволновки наносят огромный вред здоровью.

Микроволновки уже уверено завоевали место практически на каждой кухне. Разогретая еда и размороженные продукты-это значительная часть рациона современной семьи. Но если это делать неправильно,то еда превращается в отраву.
Все дело в опасности проникновения бактерий группы кишечной палочки и последующего пищевого отравления.
В ходе эксперимента ученые разогрели вчерашнюю еду обычным образом, после чего померили температуру пищи. По краям она составляла, в среднем, 47 градусов, а в центре колебалась в диапазоне 22-24 градуса. То есть разогрев происходил очень неравномерно.
Обычно люди, чувствуя неравномерность прогрева, просто перемешивают еду. Но так делать нельзя ни в коем случае, так как при слабом прогреве бактерии активизируются, что очень опасно.
Безопасен нагрев на полной мощности, при котором температура по краям достигнет 65 градусов. Затем еду нужно достать, перемешать, а затем прогреть еще раз.
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