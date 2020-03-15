Март 15th, 2020

Ученые сделали вывод,что микроволновки наносят огромный вред здоровью.

Микроволновки уже уверено завоевали место практически на каждой кухне. Разогретая еда и размороженные продукты-это значительная часть рациона современной семьи. Но если это делать неправильно,то еда превращается в отраву.

Все дело в опасности проникновения бактерий группы кишечной палочки и последующего пищевого отравления.

В ходе эксперимента ученые разогрели вчерашнюю еду обычным образом, после чего померили температуру пищи. По краям она составляла, в среднем, 47 градусов, а в центре колебалась в диапазоне 22-24 градуса. То есть разогрев происходил очень неравномерно.

Обычно люди, чувствуя неравномерность прогрева, просто перемешивают еду. Но так делать нельзя ни в коем случае, так как при слабом прогреве бактерии активизируются, что очень опасно.

Безопасен нагрев на полной мощности, при котором температура по краям достигнет 65 градусов. Затем еду нужно достать, перемешать, а затем прогреть еще раз.