Март 15th, 2020

Роналду сделает из своих отелей бесплатные больницы на время коронавируса.

Всемирно известный футболист,форвард «Ювентуса», Криштиану Роналду отдаст свои отели для борьбы с распространением коронавируса.Он подтвердил это в многочисленных интервью с СМИ.

Отели, принадлежащие игроку сборной Португалии, станут бесплатными больницами для зараженных коронавирусом. Оплату услуг медиков будет осуществлять лично Роналду.

На фоне угрозы развития пандемии ведущие футбольные лиги приостановили сезон. В частности, пауза наступила и в чемпионате Италии. Партнер Роналду по команде Даниэле Ругани сдал тест на коронавирус и он оказался положительным.

По последним данным, в мире зафиксировано более 156 тысяч случаев заражения коронавирусом. В первую десятку стран по количеству заболевших входят пять европейских государств: Италия, Испания, Германия, Франция и не входящая в ЕС Швейцария. В Италии зарегистрировано свыше 21 тысячи случаев заражения, более 1,4 тысячи человек умерли.