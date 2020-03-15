Март 15th, 2020

Прокуратура снова займется делом о гибели туристов на перевале Дятлова.

Родственники членов группы Дятлова и друзья погибших туристов требуют снова возобновить расследование.Факты говорят о том, что уголовное дело, которое возбуждалось в 1959 году и было закрыто спустя три месяца расследования, было фикцией.

Необычным показался и вывод, к которому пришло следствие. Согласно ему, девять путешественников стали жертвами «обстоятельств непреодолимой силы». Все это породило впоследствии массу версий о причинах их гибели, в том числе весьма невероятных: от схода лавины до ритуального убийства местными манси.

Среди прочих звучала так называемая «ракетная версия» — группа Дятлова погибла, попав в район, где испытывали ракетное вооружение. Точный ответ на вопрос, что тогда произошло на перевале, неизвестен до сих пор.

Родственники погибших дятловцев написали письмо, с просьбой побудить Следственный комитет России возбудить уголовное дело по поводу произошедшего 60 лет тому назад и провести нормальное расследование.

Генпрокуратура РФ объявила о возобновлении расследования обстоятельств гибели туристов в 1959 году. Начальник управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры отмечал, что родственники погибших имеют право узнать о причине трагедии, пусть и даже с тех пор прошло уже 60 лет. Кроме того, проговаривалось и то, что проверка поможет предотвратить повторение подобного.

В приоритете у надзорного ведомства сейчас три версии произошедшего: сход лавины, снежной доски (лавины меньшего масштаба), ураган. Криминальную версию прокуратура не рассматривает.

Сотрудники прокуратуры посетили перевал Дятлова, где провели ряд экспертиз. Прежде всего они произвели фотосъемку местности и при помощи геодезистов зафиксировали точные координаты необходимых точек. Затем в районе горнолыжного комплекса «Гора Белая» неподалеку от Нижнего Тагила сотрудники прокуратуры провели натурный эксперимент, в ходе которого девять молодых людей пытались воссоздать последние часы жизни членов группы Дятлова.Свои выводы ведомство огласит после тщательной проработки всех версий.