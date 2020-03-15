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Предсказана череда дефолтов в нескольких странах до конца года

Фото: Richard Drew / AP

Руководитель отдела рынков компании J.P. Morgan International Дэвид Стаббс предсказал череду дефолтов в разных странах мира в ближайшее время. Свой прогноз аналитик рассказал  изданию «Зеркало недели».

Говоря о Ливане, где недавно объявили дефолт, Стаббс подтвердил, что в будущем возможны еще несколько таких же ситуаций. При этом он отметил, что уже через несколько лет после кризиса рынки для таких стран снова открываются, а вслед за этим возобновляется и внешнее финансирование.

Аналитик также высказал мнение, что «дефолт является проблемой для тех, кто давал деньги в долг». «Проблема страны, как правило, не в самом дефолте, а в его причинах», — отметил он. По его словам, если экономика оказалась на пороге дефолта, значит она уже была в стрессе.

В конце февраля Ливан стал еще одной страной мира с больной экономикой — его суверенные рейтинги в течение нескольких дней были пересмотрены в сторону понижения двумя ведущими мировыми агентствами. После этого, 7 марта, в стране был объявлен дефолт: премьер-министр Хасан Дияб объявил о невозможности выплатить долги по евробондам.

Category: Мир, Новости ﻿
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