 
 
Март 15th, 2020

От коронавируса умерла близкая родственница Конор Макгрегора.

макгрегорОт распространившегося по Европе коронавируса умерла тетя ирландского бойца Конора Макгрегора. Печальное событие в семье подтвердил сам Конор.

Макгрегор узнал о смерти родственницы несколько дней назад.

 « Моя бедная тетушка.. Сестра моей мамы.. Это тупой гре…ный вирус! Что за ерунда происходит?», —написал в своем блоге боец.

 По иронии судьбы,получивший печальные известия Конор в тот момент находился в Дублине, где занимался сбором пожертвований для больных пришедшим из Китая вирусом.

Он отметил, что в Ирландии уже наверняка есть коронавирус. Макгрегор считает, что сейчас необходимо приобрести привычку постоянно мыть руки, не здороваться с поклонниками за руку перед тем, как делаешь совместную фотографию, внимательнее относиться к личной гигиене.

 

Tags: , , , | Category: Новости, Общество ﻿
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