Март 15th, 2020

От коронавируса умерла близкая родственница Конор Макгрегора.

От распространившегося по Европе коронавируса умерла тетя ирландского бойца Конора Макгрегора. Печальное событие в семье подтвердил сам Конор.

Макгрегор узнал о смерти родственницы несколько дней назад.

« Моя бедная тетушка.. Сестра моей мамы.. Это тупой гре…ный вирус! Что за ерунда происходит?», —написал в своем блоге боец.

По иронии судьбы,получивший печальные известия Конор в тот момент находился в Дублине, где занимался сбором пожертвований для больных пришедшим из Китая вирусом.

Он отметил, что в Ирландии уже наверняка есть коронавирус. Макгрегор считает, что сейчас необходимо приобрести привычку постоянно мыть руки, не здороваться с поклонниками за руку перед тем, как делаешь совместную фотографию, внимательнее относиться к личной гигиене.