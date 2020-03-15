Март 15th, 2020

Невероятно — американский студент создал из полицейского радара самый мощный ручной лазер в мире

Американский изобретатель и блогер Энтони Дрейк собрал и протестировал ручной лазер, который способен выдавать постоянную мощность в 100 ватт. В опубликованном на YouTube ролике автор показывает, что мощности лазера хватает, чтобы плавить стекло и прожигать жесть.

Выросшая мощность источников излучения привела к тому, что в потребительской технике уже повсеместно используются лазеры 4 класса опасности и этим нередко пользуются энтузиасты, собирая мощные излучатели своими руками. Один из таких изобретателей — Энтони Дрейк, который увлекается созданием ручных лазеров высокой мощности. Его последний проект — мощный ручной лазер, собранный в корпусе полицейского радара.

В проекте использовался массив из 20 диодов, способный выдавать излучение мощностью 95 ватт (по словам Дрейка, образец к нему попал от производителя по неофициальным каналам). В корпус радара упакован регулятор напряжения, датчик температуры, вольтметр и литий-ионные аккумуляторы, питающие устройство на протяжении примерно семи минут непрерывной работы. Для накопления и отвода тепла от массива диодов использован массивный алюминиевый цилиндр.

Для того, чтобы преодолеть символический порог в 100 ватт, блогер решил поднять штатную силу тока с 3 ампер до 3,2 ампер. В результате его лазер в 2000 раз мощнее обычной лазерной указки мощностью 5 милливатт.

Даже без линзы собранный лазер моментально поджигал необработанную древесину, а после установки линзы лазер оказался способен проплавить бутылочное стекло и прожег жестяную крышку за считанные секунды. По словам самого Дрейка, собранное им устройство — самый мощный в мире ручной лазер постоянной мощности.