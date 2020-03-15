Март 15th, 2020

Немецкие археологи раскопали древнюю гробницу с золотыми крестами

Баварские археологи представили в Мюнхене редкие находки, которые удалось достать с не разграбленной могилы богатого римского всадника. Ученые установили, что это был военный, которого похоронили вместе с его конем около 1300-1500 лет назад. Как отмечает агентство dpa, в отличие от других подобных раскопок, это захоронение времен Раннего Средневековья, найденное близ Аугсбурга, не было разграблено вандалами.

Больше всего археологов заинтересовали три креста из тонких листов золота, свидетельствующие о присутствии христианства в этом регионе. Также в могиле всадника было обнаружено оружие, щит и конскую сбрую, а также бронзовый кувшин и патера — широкое и мелкое блюдо для ритуальных пиршеств. Некоторые из этих артефактов встречаются крайне редко, они вероятно изготовлены в Египте и к северу от Альп.

Еще одна подобная могила была найдена археологами у Нордендорфа, однако она все же пострадала от грабителей и была засыпана обломками древнеримских сооружений, указывает на возможность присутствия римского поселения в этих местах до сих пор ученым неизвестного. Около двух тысяч лет назад в районе нынешних городов Аугсбург и Кепмтен была Швабия — поселение, которое было одним из важнейших для римлян регионов севернее Альп. Оба эти города входят в десятку старейших городов Германии.