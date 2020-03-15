Март 15th, 2020

Минобороны Израиля представило новые лазерные системы ПРО







Newsru.co.il передает: Министерство обороны Израиля представило три новых лазерных системы противовоздушной и противоракетной обороны, разработка которых в текущем году должна перейти в стадию полевых испытаний.



Системы, в которые вложены сотни миллионов шекелей, разрабатываются управлением министерства обороны по разработке вооружений (МАПАТ) совместно с корпорациями «Рафаэль» и «Эльбит».



В отличие от предыдущих систем, разработка которых была прекращена из-за низкой мощности и высокого уровня загрязнения химического лазера, новые системы основаны на электрическом лазере мощностью до 100 киловатт.



Первая система, стационарная установка наземного базирования, должна стать дополнением к системам ПРО «Железный купол». Ее полевые испытания начнутся летом 2020 года и, в случае успеха, уже к концу года она будет проходить испытания в боевой обстановке в районе сектора Газы.



Ее основное преимущество перед «Железным куполом» – дешевизна использования, однако она будет бессильна при плохих погодных условиях.



По словам разработчиков, задача системы – изменить экономику войны, сделав выстрел перехватчика дешевле запуска ракеты. Стоимость противоракеты «Тамир» – 50-60 тысяч долларов, стоимость ракеты «Касам» – около 200 долларов, стоимость выстрела лазерной установки – несколько долларов, сообщает «Калькалист».



Вторая система, мобильная, предназначена для установки на грузовике или БТР. Она должна обеспечивать защиту подразделений в радиусе 3-4 километров от минометных и ракетных обстрелов и от беспилотных самолетов. Ее полевые испытания начнутся в 2022 году.



Третья система предназначена для установки на транспортных самолетах типа Hercules, и предназначена для перехвата ракет над линией облаков. Ее испытания запланированы на 2024 год.

