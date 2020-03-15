 
 
Март 15th, 2020

Михаил Шуфутинский рассказал правду о своих детях.

шуфМихаил Шуфутинский давно и прочно обосновался св США и вся его жизнь,в основном,проходит в Америке. Потому о его личном мало что известно. Но недавно Шуфутинский дал интервью СМИ и рассказал о своих детях.

Двое сыновей Шуфутинского живут в разных странах. Женат певец был только один раз — на женщине по имени Маргарита, отношения с которой он официально оформил еще в 1971 году. В браке родились Дэвид и Антон, в 2015 году жена певца скончалась.

Дэвид был первенцем в семье, он родился в 1972 году. Мужчина занимался музыкой, затем кинематографом, потом выбрал совсем другую стезю, окончив Калифорнийский университет по специальности «Международная экономика и юриспруденция». Однако после этого Дэвид вновь углубился в мир кинобизнеса и даже приложил руку к созданию саундтреков для «Звездных войн».

 Дэвид женат на Анжеле Петросян. С супругой он живет в Москве, воспитывает двух сыновей и дочку.

 Младший сын Михаила Шуфутинского Антон стал военным врачом и служил в Военно-морских силах США. От сферы шоу-бизнеса он всегда был далек. Последние годы Антон преподает в университете Филадельфии, он женат на женщине по имени Брэнди и воспитывает четверых детей — дочку и троих сыновей.

 

 

 

 

Tags: , , , | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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