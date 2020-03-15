Март 15th, 2020

Михаил Шуфутинский рассказал правду о своих детях.

Михаил Шуфутинский давно и прочно обосновался св США и вся его жизнь,в основном,проходит в Америке. Потому о его личном мало что известно. Но недавно Шуфутинский дал интервью СМИ и рассказал о своих детях.

Двое сыновей Шуфутинского живут в разных странах. Женат певец был только один раз — на женщине по имени Маргарита, отношения с которой он официально оформил еще в 1971 году. В браке родились Дэвид и Антон, в 2015 году жена певца скончалась.

Дэвид был первенцем в семье, он родился в 1972 году. Мужчина занимался музыкой, затем кинематографом, потом выбрал совсем другую стезю, окончив Калифорнийский университет по специальности «Международная экономика и юриспруденция». Однако после этого Дэвид вновь углубился в мир кинобизнеса и даже приложил руку к созданию саундтреков для «Звездных войн».

Дэвид женат на Анжеле Петросян. С супругой он живет в Москве, воспитывает двух сыновей и дочку.

Младший сын Михаила Шуфутинского Антон стал военным врачом и служил в Военно-морских силах США. От сферы шоу-бизнеса он всегда был далек. Последние годы Антон преподает в университете Филадельфии, он женат на женщине по имени Брэнди и воспитывает четверых детей — дочку и троих сыновей.