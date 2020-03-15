 
 
Март 15th, 2020

Марадону изолировали

Диего Марадона

Диего Марадона
Фото: Natacha Pisarenko / AP

Бывший футболист, а ныне тренер аргентинского клуба «Химнасия и Эсгрима» Диего Марадона изолирован от команды из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает Footmercato со ссылкой на радиостанцию Radio Provincia.

По информации источника, 59-летний Марадона не болен, но помещен на карантин из-за того, что, по мнению руководства команды, находится в группе риска. На данный момент аргентинец находится на клубной базе и живет один в комнате, не контактируя с игроками. 19 февраля сообщалось, что Марадоне принесли неизвестное вещество во время матча чемпионата Аргентины с «Росарио Сентраль». Известно, что еще во время игровой карьеры аргентинец употреблял наркотики, но поборол зависимость в 2004 году.

Category: Мир, Новости ﻿
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