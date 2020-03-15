Март 15th, 2020

Леди Гага сообщила поклонникам о ее разговоре с Богом.

Из-за стремительного распространения пандемии по миру,многие артисты уходят в вынужденный отпуск и остаются дома.

Не стала исключением и удивительная и космическая Леди Гага. Она отменила все концерты и решила переждать беду в своем доме.

Компанию ей составят трое милых бульдогов,которых она показала поклонникам.

«Я поговорила с некоторыми врачами и учеными. Сейчас мы переживаем не самый простой период, но самое доброе и самое полезное, что мы можем сделать – это уйти на самокарантин, а не тусоваться с людьми старше 65 лет и в больших группах.

Я бы очень хотела увидеть своих родителей и бабушек прямо сейчас, но гораздо безопаснее этого не делать, чтобы не заболеть. Поэтому я остаюсь дома со своими собаками. Я люблю тебя, мир, мы все переживем это. Поверьте мне, я говорила с Богом – он сказал, что у нас все будет хорошо», — заявила Леди Гага.