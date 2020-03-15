 
 
Март 15th, 2020

Китай готовиться вернуть свои земли на Дальнем Востоке.

китайНа днях в сети появилась статья влиятельного  китайского журналиста о Дальнем Востоке и ,в частности,о Сахалине.

Речь шла о неожиданной  находке археологов на этом полуострове. Как выяснилось,  нашли каменную стеллу на которой  были стихи императора Цяньлуна.

Император правил страной в XVIII веке.Китайские ученые и историки сразу обьяснили этот факт- Сахалин когда-то был частью Китая, а после, в XIX веке, его заполучила Российская империя.

Журналисты Китая тут же  принялись подсчитывать убытки от утраты острова, подчеркнув, что регион обладает солидными запасами нефти, которые могут принести  500 миллиардов долларов.

В России прокомментировали заявление китайца на свой обычный манер.

«Никогда китайцы не владели Сахалином. Ни одного места не названо, ни одной фамилии, ни одной книги, ни одной статьи», –истерично заявляют в российских СМИ.

Tags: , , , | Category: Новости, Общество, Политика ﻿
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