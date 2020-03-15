Март 15th, 2020

Китай готовиться вернуть свои земли на Дальнем Востоке.

На днях в сети появилась статья влиятельного китайского журналиста о Дальнем Востоке и ,в частности,о Сахалине.

Речь шла о неожиданной находке археологов на этом полуострове. Как выяснилось, нашли каменную стеллу на которой были стихи императора Цяньлуна.

Император правил страной в XVIII веке.Китайские ученые и историки сразу обьяснили этот факт- Сахалин когда-то был частью Китая, а после, в XIX веке, его заполучила Российская империя.

Журналисты Китая тут же принялись подсчитывать убытки от утраты острова, подчеркнув, что регион обладает солидными запасами нефти, которые могут принести 500 миллиардов долларов.

В России прокомментировали заявление китайца на свой обычный манер.

«Никогда китайцы не владели Сахалином. Ни одного места не названо, ни одной фамилии, ни одной книги, ни одной статьи», –истерично заявляют в российских СМИ.