Март 15th, 2020

Каннский фестиваль в этом году проводить не будут.

Всю последнюю неделю активно решался вопрос проведения всемирного фестиваля кино в Каннах. Ситуация складывается таким образом,что мероприятие под угрозой срыва. Потому организаторы склоняются к решению не проводить фестиваль в этом году вообще.

Французские издания уже доносят этот вердикт до широкой публики,хотя решение окончательно будет принято только 15 апреля, а 16 апреля, об этом сообщат официально, на пресс-конференции, которая должна была быть посвящена объявлению конкурсной программы.



Дирекция фестиваля была «прижата к стенке»: фильмы из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана включать в смотр бессмысленно — представители фильмов из этих и других стран не смогут приехать на смотр.



Кроме того, любой просмотр в зале «Люмьер» на 2 300 мест в любом случае будет отменен из-за запрета правительства Франции на собрания численностью более 1000 человек.