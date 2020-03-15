Израиль: официальные указания Министерства здравоохранения от 15.03.2020

Учебные заведения
Не будут работать все учебные заведения, независимо от количества детей, включая систему специального образования («хинух меюхад»), интернаты, учреждения дневного пребывания («меонот йом»), ясли, молодежные лагеря, лагеря отдыха и группы продленного дня.
Также будут закрыты
• Торговые центры (кроме продуктовых магазинов, аптек или заведений, которые продают еду на вынос).
• Дискотеки, бары, пабы и учреждения общепита, в том числе в отелях (рестораны и кафе могут работать в режиме доставки).
• Банкетные залы
• Спортзалы и бассейны, аквапарки, зоопарки, сафари, живые уголки.
• Миквы (для мужчин), общественные бани.
• Кинотеатры, театры и другие культурные учреждения.
• Игровые залы и парки аттракционы.
• Бизнесы, связанные с немедицинскими процедурами ухода за телом
• Места для проведения ярмарок и шоу.
• Водный общественный транспорт.
• Канатные дороги.
• Объекты национального наследия.
• Молитвенные и религиозные церемонии будут проводиться группами до 10 человек в каждой, при условии сохранения его участниками минимального расстояния 2 м друг от друга, и не более двух групп одновременно.
• Запрещаются посещения в социальных, патронажных или медицинских учреждениях с постоянным проживанием, за исключением максимум одного посетителя, желательно постоянного.
Рабочие места
• Предприятия и учреждения должны подготовиться к продолжению работы из дома. В то же время в местах, где требуется присутствие сотрудников, можно будет продолжать работать с соблюдением расстояния не менее 2 м между ними.
• Следует избегать поездок более 2 человек в одной машине.
• Полностью запрещена явка на работу заболевших сотрудников.
• Запрещены собрания более 10 человек
• Министерство здравоохранения рекомендует по возможности избегать поездок в общественном транспорте.
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