Март 15th, 2020

Из -за совершенства Беллы Хадид модельеры терпят убытки.

Творцы моды — это тоже художники и они тоже вдохновляются с помощью музы. Вся разница в том,что художник пишет одно произведение ,которым любуются миллионы,а модельер делает платье,которое хотят носить миллионы.

Именно с эти возникли проблемы у двух модных домов Hugo Boss и Burberry.

Супермодель Белла Хадид долго шла к идеалу красоты. Сегодня палестинку признали красивейшей женщиной планеты, а ее лицо — примером идеальной симметрии. Нет ничего предосудительного, что такие известные модные дома вдохновились этой привлекательной женщиной, пригласили ее для показа своих новых коллекций и подобрали для палестинки подходящие по цвету и фасону наряды.

Природный смугловатый оттенок кожи Беллы идеально сочетается с бежевыми нарядами, на которые сделали ставку оба бренда. Вот только далеко не все современные барышни получили по генам персиково-бронзовый подтон кожи, поэтому беж смотрится на них не так удачно.

Для светлокожих европеек-этот цвет неприемлем. Он убивает естественный цвет кожи и добавляет визуально пару лишних килограммов,что так ненавидят девушки.

Красавица по имени Белла, как черная метка, в один миг превратила коллекцию двух распиаренных марок в провалы сезона.