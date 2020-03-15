Март 15th, 2020

Италия: Они умирают в сознании. Они умирают одни. умоляют позвонить детям и внукам попрощаться



Доктор Франческа Кортелларо из отделения реанимации в миланской больнице Сан Карло Борромео рассказала о том, как выглядит апокалипсис сегодня: “Знаете что самое тяжелое? Они умирают в сознании. Они умирают одни. Они умоляют позвонить детям и внукам, чтобы попрощаться. Это оставляет вас в полном ступоре”.





“Видите реанимацию? – Пациенты с Covid-19 поступают в одиночку, родственники не могут их сопровождать . Когда наступает их час – они это знают. Они в сознании, они не в нарколепсии. Они как будто тонут – но у них есть время это осознать. Последняя была сегодня ночью. Бабушка, она хотела поговорить с внучкой. Я вытащила телефон и сделала видеоколл. Они попрощались. Скоро она ушла. И у меня – длинный список таких видеоколлов. Я называю его листом прощаний. Я надеюсь, что нам дадут несколько iPad, три-четыре будет достаточно – чтобы они не умирали в одиночку”.

Первая линия войны с коронавирусом проходит за стенами этого серого здания, слегка напоминающего своим стилем советский. Но когда вы оказываетесь внутри, вы понимаете, что это – не фильм ужасов 70-х годов. Катастрофа уже здесь. Профессор Стефано Муттини, глава отделения реанимации признает это без всяких оговорок: “У меня такое чувство, что я нахожусь посреди цунами, и как бы я не боролся, я не смогу его остановить. Мое отделение рассчитано на восемь коек. Мне удалось добавить к ним семь, потом еще 8, потом еще 16. У нас сейчас 31 койка. Утром в воскресенье я был чрезвычайно рад – удалось добавить еще шесть – но они все тут же были заняты. На настоящий момент я чувствую, что потерпел полное поражение ”.

В больнице срочно ищут новые места для размещения новых больных. Профессор Стефано Каруго, глава сердечно-легочного отделения говорит: Мы получили еще 12 коек для тех, кому необходима интенсивная сердечно-легочная терапия. Мы планировали все закончить к пятнице – но койки заполнят уже сегодня. В нормальное время у нас бы это заняло несколько месяцев, сегодня мы справились за пять дней”.

Но это – гонка против времени, и настоящее Сизифово проклятье: “Все это создает огромный эмоциональный стресс. Все работающие здесь – добровольцы, при всей той помощи, которую мы получаем, они сталкиваются с самыми тяжелыми вещами”.

Профессор Джиакомо Грассели, глава регионального кризисного центра Ломбардии говорит: “За 20 дней поступили 700 серьезно больных. Сто выписаны после того, как пошли на поправку. Остальные умерли. В дополнение к этому еще тысяча пациентов – на кислородной терапии, то есть им необходима помощь в дыхании. Это достигло чудовищных пропорций”.

“Мы начинали с 130 койками в 15 реанимациях, сегодня у нас 800. Эти новые места, однако, годны для того, чтобы лечить тех, кто болен сегодня. Если эпидемия продолжает распространяться такими темпами как сейчас, к концу марта у нас только в Ломбардии будет 2000 пациентов в интенсивной терапии. Учтите, что на всю Италию около 5 тысяч коек в отделениях реанимации – и многие из них в Венето и Эмилии-Романьи, которые также пострадали от эпидемии. Ни одна система здравоохранения в мире не выдержит такого удара. Вы можете увеличивать количество коек – но вы не можете за одну ночь обучить сотни врачей и медсестер”.

https://postskriptum.org/2020/03/11/borromeo/2/