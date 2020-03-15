 
 
Март 15th, 2020

Джей Ло удивила молодежным образом.

джей ло450-летняя певица и актриса доказала, что время над ней не властно. Дженнифер Лопес примерила молодежный наряд.

Звезда умеет удивить и порадовать поклонников. Голливудская дива находится в превосходной физической форме. Джей Ло приняла участие в стильной фотосессии. Она позировала в ультрамодном наряде — объемной вязаной кофте, голубых рваных джинсах и в трекинговых ботинках песочного цвета.

Ярким аксессуаром стал черный брутальный ремень. Дженнифер надела оригинальные серьги-хулахупы, которые украсила надпись с ее именем. Ее образ завершили несколько массивных колец, в том числе роскошное помолвочное кольцо с бриллиантом, которое ей преподнес жених, Алекс Родригес.

Джей Ло сделали красивый макияж, который подчеркнул ее глаза и чувственные губы. Она распустила длинные волосы, собрав часть из них в две игривые шишки, на молодежный манер. В таком образе звезда фильма «Стриптизерши» напомнила одним поклонникам студентку, а другим — даже школьницу.

Tags: , , , | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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