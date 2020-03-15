Март 15th, 2020

Для защиты от коронавируса в Индии купаются в коровьем навозе

Жители города Хириюр (Индия) уверены, что нашли лучшее профилактическое средство от вирусов, которые теперь-то уж точно к ним не пристанут.





Эти мужчины заявляют, что достаточно всего лишь раз в месяц принимать необычную грязевую ванну. Собственно, даже не грязевую, а состоящую из коровьего навоза.



Чудаки сняли причудливую спа-процедуру на видео, и, похоже, даже получили от неё некоторое удовольствие. Один из купальщиков рассказал, что навоз — это панацея от бедственной ситуации, с которой столкнулся мир из-за коронавируса.



