Британские ученые раскрыли загадку Бермудского треугольника.

Происхождение этих гигантских волн могут обьяснить другие исследования этой опасной зоны. Бермудский треугольник - одна из самых загадочных областей Атлантического океана, в которой пропало огромное количество не только кораблей, но и воздушных судов. Граница опасной зоны проходит рядом с Майами, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико.
Загадка Бермудского треугольника будоражила умы многих ученых с давних времен, но сейчас исследователи говорят, что раскрыли причину исчезновений Бермудского треугольника.
По мнению ученых из Университета Саутгемптона, внутри треугольника присутствуют сверхвысокие волны-убийцы, которые могут быть причиной столь большого количества затонувших в нем кораблей или самолетов.
Для объяснения своего предположения, исследователи даже воссоздали модель USS Cyclops (Циклоп), огромное судно, пропавшее в треугольнике в 1918 году, унесшее 300 жизней. Возможно, это самая большая потеря в истории ВМС США.
Происхождение этих гигантских волн могут обьяснить другие исследования этой опасной зоны.
Другая группа исследователей доказала,что на дне океана ,под смертельным треугольником,находятся подводные вулканы.
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