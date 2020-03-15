Март 15th, 2020

Британские ученые раскрыли загадку Бермудского треугольника.

Происхождение этих гигантских волн могут обьяснить другие исследования этой опасной зоны. Бермудский треугольник - одна из самых загадочных областей Атлантического океана, в которой пропало огромное количество не только кораблей, но и воздушных судов. Граница опасной зоны проходит рядом с Майами, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико.

Загадка Бермудского треугольника будоражила умы многих ученых с давних времен, но сейчас исследователи говорят, что раскрыли причину исчезновений Бермудского треугольника.

По мнению ученых из Университета Саутгемптона, внутри треугольника присутствуют сверхвысокие волны-убийцы, которые могут быть причиной столь большого количества затонувших в нем кораблей или самолетов.

Для объяснения своего предположения, исследователи даже воссоздали модель USS Cyclops (Циклоп), огромное судно, пропавшее в треугольнике в 1918 году, унесшее 300 жизней. Возможно, это самая большая потеря в истории ВМС США.

Происхождение этих гигантских волн могут обьяснить другие исследования этой опасной зоны.

Другая группа исследователей доказала,что на дне океана ,под смертельным треугольником,находятся подводные вулканы.