Март 15th, 2020

50 cent предложил оригинальный способ борьбы с вирусом.

Американский рэпер 50 cent, на своей странице в Инстаграм ,дал ценный совет всем,кто боится заболеть коронавирусом. Он посоветовал просто не вылезать из постели.

Артист запостил снимок с фэйковым заголовком новостей, в котором говорится, что интимная близость помогает убить вирус. «Хорошо, тогда с нами все будет в порядке», — написал музыкант.

В другом посте он поделился картинкой, на которой показано, как заниматься сексом, чтобы не заразиться. Авторы мема рекомендуют выбирать позы, при которых лица партнеров находятся далеко друг от друга. «Я просто хочу, чтобы вы были в безопасности, ладно? До дальнейших новостей», — отметил 50 cent.

В четверг, 12 марта, сообщалось, что коронавирусом заразились актер Том Хэнкси его супруга Рита Уилсон. Теперь им предстоит провести необходимое время на карантине и пройти обследование. В настоящее время знаменитости находятся в Австралии, где им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.