Март 14th, 2020

Жена Джигана Оксана и певица в инвалидном кресле Юлия Самойлова-родные сестры.

Певица Юлия Самойлова, которая несколько лет назад без особого успеха выступала от России на международном песенном конкурсе «Евровидение»,оказалась родной сестрой модели Оксаны Самойловой, у которой сейчас не все гладко в отношениях с мужем, рэпером Джиганом.

Любопытно, что сестры по отцу Оксана и Юлия Самойловы даже не подписаны друг на друга в Instagram. При этом до пятнадцати лет они жили в одном доме.

Ранее модель с Джиганом приходили поболеть за Юлию на один из телевизионных проектов. Кроме того, Оксана Самойлова записала привет для Юлии, когда та собиралась ехать от России на «Евровидение».

Сама Оксана Самойлова недавно прервала молчание по ситуации с Джиганом, который проходит лечение в одной из клиник в США. Она сказала, что супругу действительно необходима помощь. При этом Самойлова призналась, что муж ее никогда не бил. Лишать его родительских прав модель, подарившая не так давно ему четвертого ребенка, не собирается.