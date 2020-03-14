Западные фонды сбросили российские акции на рекордную за 4 года сумму

Уходящая неделя принесла разгром на фондовые рынки развивающихся стран. Распродажа сырья и акций по всему миру, которая к четвергу переросла в рекордный с конца 1980х обвал, заставила крупные западные фонды ликвидировать вложения и в ценные бумаги и валюты EM.За неделю инвесторы вывели 2,2 млрд долларов из долга развивающихся стран, сворачивая сделки кэрри-трейд, которые маниакально открывали в 2019 году в погоне за двузначной долларовой доходностью.

Отток капитала из долга EM стал рекордным с 2016 года, отмечает в обзоре Bank of America. Из акций развивающихся стран инвесторы забрали 1,2 млрд долларов. Почти половина этой суммы — 0,5 млрд долларов — пришлась на Россию, которая стала лидером по скорости бегства иностранных «пассажиров» с рынка.

Второе место заняла Турция, где фонды-нерезиденты распродали бумаги на 212 млн долларов; третье — Южная Африка, пережившая отток на 92 млн.

Из российских облигаций инвесторы вывели 212 млн долларов (15,4 млрд рублей) за неделю, подсчитал BofA. Отток больше зафиксировала только Турция — 282 млн долларов.

Проголосовали ногами также держатели бумаг Южной Африки (отток на 180 млн долларов) и долга нефтяных монархий Персидского залива, которые после неудачи на переговорах ОПЕК+ приняли решение повернуть вентили и залить рынок дешевой нефтью.

Из облигаций ОАЭ инвесторы вывели 131 млн долларов за неделю, Саудовской Аравии — 116 млн.

Распродажа на фондовых площадках за три недели спалила 16 триллионов долларов капитализации — сумму, равную ВВП Китая, указывает BofA. «Страх и ненависть» охватили почти все без исключения и рынки и активы: за неделю инвесторы вывели 25,9 млрд долларов из облигаций (кроме государственных), 4,7 млрд долларов из акций.

Главным прибежищем оказался кэш: распродавая все, инвесторы конвертировали в наличные 136,9 млрд долларов, рекордную в истории сумму. В надежный госдолг было вложено 13,9 млрд долларов.