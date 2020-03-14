Валерий Леонтьев отпразднует День рожденья лежа на диване.

Легендарный советский певец скоро отпразднует восьмой десяток. Творческому дедушке и заслуженному дельтапланеристу 19 марта исполниться 71 год.
По словам самого артиста,свой праздник он планирует провести на диване.
«К «несчастью, да. Скоро опять день рождения. Так могу и лет до ста добраться. Сейчас чувствую себя сносно. Много путешествую. Вот недавно был в туре по городам Сибири с концертами. Я загадал для себя одно желание: хочу справить день рождения на диване».-сообщил Валерий журналистам.
Как отметил исполнитель, в кругу семьи он будет праздновать позже, в апреле.
«Супруга живет в Майами. По телефону меня поздравит, а лично увидимся в апреле. Вообще уже надо подумать об уходе со сцены. Вы же не хотите, чтобы я развалился прямо здесь», — сказал исполнитель.
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