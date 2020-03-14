Март 14th, 2020

Украинцев застрявших на границе в Словении заберет спецборт.

180 украинцев, которых на границе Италии и Словении завернули пограничники, будут доставлены на Родину специальным бортом. Скорее всего, в Украину их привезут 14 – 15 марта.

Заместитель председателя Офиса Президента Кирилл Тимошенко рассказал, что связался с этими украинцами по поручению президента.

«Принято решение, что мы их забираем спецбортом одной из украинских авиакомпаний, который отправится в Италию. Место, куда он отправится, будет определено в течение часа-двух»,

– рассказал Тимошенко.

Он не сказал, какая именно авиакомпания отправит свой самолет за украинцами. В то же время чиновник добавил, что нашим гражданам уже обо всем сообщили. Сейчас они ждут информацию о месте, куда им ехать и откуда их заберет спецборт.

Будут ли граждане помещены на карантин,чиновник не сообщил.