Ученые узнали как деревья подают сигналы опасности друг другу

Исследователи нашли сигналы опасности деревьев, которые начинают активизироваться в случае атак вредителей или заражения грибком. В будущем ученые смогут изменять растения, чтобы они стали более устойчивыми.
«Это исследование дает нам действительно детальную картину того, как этот гормон действует на разных уровнях, — отметил профессор Джозеф Экер, соавтор статьи и исследователь Медицинского института Говарда Хьюза. — Это позволяет нам понять, как обрабатывается информация об окружающей среде и помогает правильные рост и развитие».
Ученые выяснили это на примере резуховидки Таля — геном этого представителя семейства горчичных хорошо изучен. Однако этот эксперимент репрезентативен, потому что жасмоновая кислота есть среди представителей всего царства растений. Для этого проросшие семена обработали жасмонатом, после чего исследователи извлекли из клеток ДНК и белки. Чтобы определить точное расположение генов-регуляторов поведения растения во время опасности, ученые использовали специфические антитела против представляющих интерес белков.
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