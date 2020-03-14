Ученые узнали как деревья подают сигналы опасности друг другу

Исследователи нашли сигналы опасности деревьев, которые начинают активизироваться в случае атак вредителей или заражения грибком. В будущем ученые смогут изменять растения, чтобы они стали более устойчивыми.

Исследователи из Медицинского института Говарда Хьюза выяснили как растения и деревья реагируют на жасмоновую кислоту — гормон, который отвечает за отклик на внешнее раздражение . Так они смогли выяснить, что у них есть сложная коммуникационная сеть, которая передает информацию об опасности. Эти знания помогут исследователям разработать более выносливые культуры, способные противостоять опасностям, особенно в эпоху климатических изменений.