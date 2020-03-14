Март 14th, 2020

Пьяного Ефремова не пустили в самолет.

Любимый многими актер Михаил Ефремов явно имеет проблемы с алкоголем. Не однократно появлялись факты и подтверждения не совсем адекватного поведения артиста. А на днях его просто задержали сотрудники аэропорта и не пустили на самолет Ефремов был пьян.

Представители AirBaltic отметили, что актер был крепко выпившим. Однако штраф ему не выписывали, поскольку он не устраивал дебош на борту. Видимо, просто потому, что не попал туда.

Пиар-директор Ефремова отказалась комментировать случившееся. 5 марта в Санкт Петербурге артист выступал в театре. В спектакле «Чапаев и Пустота» по одноименному роману Виктора Пелевина Ефремов играл Чапаева.

Ранее сообщалось, что девятнадцатилетняя дочь Михаила Ефремова Анна-Мария страдает алкоголизмом и не общается с матерью.