Полякова открыла пляжный сезон, опять раздевшись

Оля Полякова-одна из самых ярких звезд современного отечественного шоу-бизнеса. Ее фирменные шутки и экстравагантные наряды давно уже привлекают внимание многих зрителей.
Оле повезло с характером-энергия бьет ключом и дает ей возможность воплощать в жизнь самые смелые планы и невероятные фантазии.
Артистка всегда мечтала о собственном загородном доме. И ,наконец то,она смогла начать строительство. Полякова утверждает,что строит дом на собственные, заработанные концертами деньги.
И вот в сеть попали кадры,видимо со стройки. Оля сначала показала будущую баню,а потом смело окунулась в пруду. Хотя на улице не больше десяти градусов тепла.
Кадры,конечно,получились не такие гламурные ,как с каких нибудь Мальдив,но ,за то,эмоции -искренние и настроение великолепное.
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