Март 14th, 2020

Полякова открыла пляжный сезон, опять раздевшись

Оля Полякова-одна из самых ярких звезд современного отечественного шоу-бизнеса. Ее фирменные шутки и экстравагантные наряды давно уже привлекают внимание многих зрителей.

Оле повезло с характером-энергия бьет ключом и дает ей возможность воплощать в жизнь самые смелые планы и невероятные фантазии.

Артистка всегда мечтала о собственном загородном доме. И ,наконец то,она смогла начать строительство. Полякова утверждает,что строит дом на собственные, заработанные концертами деньги.

И вот в сеть попали кадры,видимо со стройки. Оля сначала показала будущую баню,а потом смело окунулась в пруду. Хотя на улице не больше десяти градусов тепла.

Кадры,конечно,получились не такие гламурные ,как с каких нибудь Мальдив,но ,за то,эмоции -искренние и настроение великолепное.