Март 14th, 2020

Поклонники в шоке от нового клипа Марув.

Не так давно эпатажная певица Марув(Анна Корсун) пообещала сразить наповал своих фанов новым клипом.

И ей это удалось. Хотя и до этого Анна не отличалась скромностью. Все ее работы несли на себе отпечаток длительной работы девушки в стриптиз-шоу.

На этот раз восходящая звезда решила пойти еще дальше и добавить в видеоряд горячих сцен.

Пересмотрев видео,многие зрители просто отписались от артистки,посчитав ,что Анна из пикантной девушки превратилась в пошлую. А это уже не интересно и грубо.

«Вы же такая талантливая!Зачем такая пошлость?»

«Неужели вы думаете,что перед экраном сидят одни озабоченные дебилы?»

«Пошло и некрасиво!Разочарованы!»-писали ей поклонники.