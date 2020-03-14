 
 
Март 14th, 2020

Поклонники в шоке от нового клипа Марув.

марув3Не так давно эпатажная певица Марув(Анна Корсун) пообещала сразить наповал своих фанов  новым клипом.

И ей это удалось. Хотя и до этого Анна не отличалась  скромностью. Все ее работы несли на себе отпечаток длительной работы девушки в стриптиз-шоу.

На этот раз восходящая звезда решила пойти еще дальше и добавить в видеоряд горячих сцен.

Пересмотрев видео,многие зрители просто отписались от артистки,посчитав ,что Анна из пикантной девушки превратилась в пошлую. А это уже не интересно и грубо.

«Вы же такая талантливая!Зачем такая пошлость?»

«Неужели вы думаете,что перед экраном сидят одни озабоченные дебилы?»

«Пошло и некрасиво!Разочарованы!»-писали ей поклонники.

Tags: , , | Category: Новости, Украина, Шоу-бизнес ﻿
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