Март 14th, 2020

Подруга Киану Ривза раскрыла подробности их отношений.

Киану Ривзу долгое время не везло с женщинами. Его немногочисленные романы не приводили ни к чему и поклонники уже привыкли видеть его в одиночестве.

Однако в ноябре прошлого года 55-летний Киану появился на публике с 46-летней художницей Александрой Грант. И она наконец дала интервью Vogue, в котором раскрыла некоторые подробности их отношений.И призналась, что после их совместного с Киану выхода в свет ей позвонили буквально все знакомые, жаждущие деталей.

Она и Киану вместе управляют делами издательства X Artists’ Books. В 2011 году они выпустили свою первую книгу «Ода счастью» (Ode to Happiness), ироничное руководство по выходу из депрессии, в котором текст Ривза проиллюстрирован рисунками Грант.

Книга была моим сюрпризом для Киану, задумывалась как личный подарок. Все наши друзья, сидевшие в комнате, захихикали, когда я подарила ему экземпляр. Они сказали: «Пожалуйста, опубликуйте это!». Так мы попали в издательский бизнес,— рассказала Александра в интервью.

О свадьбе она и сейчас готова говорить только за бокалом вина и в менее формальной обстановке. Грант семь раз была подружкой невесты и один раз – шафером.

«Любовь на всех уровнях очень важна для меня. Не верю, что изоляция — правильный путь. Бывают периоды уединения, которые нужны мне как художнику, но при этом я очень ценю пребывание в отношениях», — ответила Грант