Март 14th, 2020

По делу о гибели туристов на перевале Дятлова возникли новые факты.

История группы Дятлова является одним из самых таинственных происшествий последнего столетия. А все потому, что в самих событиях, произошедших в ту холодную ночь 1959 года на «Мертвой горе», совершенно отсутствует логика действий.

Тем временем, в 2016 году, в обычном расследовании обычного уголовного дела, фигурировало ружье ТОЗ-34. В рамках этого расследования был приглашен свидетелем 72-летний Анатолий Степочкин, один из череды его бывших владельцев. Внезапно выяснилось — ружье он выменял у охотника-манси, палатку которого встретил в тайге, совершая рейс на вездеходе за грузом рыбы.

По словам Степочкина, во время последующей пьянки «хант» совершенно спокойно сказал, что они недавно убили группу туристов, которая разграбила их святилище. «Шаманы разрезали палатку, напустили внутрь дурману». Это сейчас поколение интернета наслышано про «перевал Дятлова», а в 1981 году Степочкин не придал словам охотника большого значения, да и потом туризмом особо не интересовался.

Но примерно году в 2013 году увидел по телевизору фильм про перевал Дятлова, и его осенило. В 2016г, когда его вызвали свидетелем, он рассказал обо всем следователю.

Данная версия объясняет некоторые странности (вроде неадекватного поведения ребят и вырезанный язык девушки — манси не подпускали «грязных» женщин к своим святилищам на пушечный выстрел).

А оставшиеся странности можно объяснить качеством следствия и той информации, которая нам досталась. К примеру, «отсутствие посторонних следов вокруг лагеря» звучит очень таинственно — но палатка была найдена 25го числа, а следственная группа прибыла 28го, когда вокруг уже больше двух суток шли активные поиски. Все возможные следы были давно затоптаны — ни о каком оцеплении, тщательном поиске улик, тщательной фотофиксации со всех ракурсов(!) не шло и речи.

С другой стороны,зачем мирным советским туристам вообще грабить какое-то святилище? Да и «хант» мог запросто наврать или банально перепутать группу с какими-то другими туристами.

В любом случае вся правда о судьбе «дятловцев» находится лишь в государственном отделе тайн среди сотен других засекреченных дел, и узнать настоящую версию этой фатальной головоломки мы не можем.