 
 
Март 14th, 2020

От смертельно опасной жары пострадают более миллиарда человек

Изображение: NASA Earth Observatory

Согласно предсказанию ученых Ратгерского университета в США, смертельно опасная жара будет ежегодно затрагивать районы с общей численностью населения 1,2 миллиарда человек. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

По оценкам, экстремальная жара и влажность затронут районы, в которых в настоящее время проживают около 500 миллионов человек, если глобальные температуры повысятся выше доиндустриальных значений на 1,5 градуса Цельсия. В случае повышения на два градуса под ударом окажутся 800 миллионов человек. При этом планета уже нагрелась примерно на 1,2 градуса выше уровня конца XIX века.

Однако в настоящий момент в соответствии с нынешней глобальной политикой реализуется сценарий повышения средней температуры Земли к концу столетия на три градуса Цельсия, что затронет более миллиарда человек. Это более чем в четыре раза превышает число пострадавших от жары к настоящему времени и более чем в 12 раз превышает число людей, которые пострадали бы от жары в мире без глобального потепления.

Category: Мир, Новости ﻿
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