Март 14th, 2020

Новый препарат против гриппа ускорил эволюцию вируса





Исследователи из Университета Висконсин-Мэдисон доказали, что противогриппозный препарат балоксавир способствует мутации вируса и появлению у него устойчивости к лечению.

При этом препарат не влияет на способность вируса размножаться и его инфекционность.



Исследовали проанализировали случай болезни двух японских детей — 11-летнего мальчика и его 13-летней сестры. Первым гриппом штамма H3N2 заразился мальчик, врачи прописали ему курс балоксавира — препарата, который недавно получил разрешение на применение в Японии и США. Препарат блокирует фермент, который отвечает за чтение генома вируса после его попадания в клетку.



В течение трех дней мальчику становилось лучше, а затем у него снова поднялась температура — к тому времени тем же штаммом вируса заразилась и девочка. При этом балоксавир перестал помогать обоим детям.

Анализ образцов гриппа, взятых у девушки и ее брата, показывает, что они страдают штамма H3N2, несущего новый тип мутации, который, по словам профессора патобиологических наук Университета Висконсин-Мэдисон Йошихиро Каваока, устойчив к балоксавиру.



«Мы секвенировали весь вирусный геном 11-летнего мальчика с чувствительным к лекарствам вирусом гриппа (до лечения) и образцом от девочки, которая устойчива к лекарствам. Из 13 133 нуклеотидов между ними была только одна нуклеотидная разница», — говорит Каваока.



Другими словами, то, что отличало вирус, собранный от брата до лечения, и вирус, собранный от сестры позже, представляло собой одну мутацию, единственное изменение только одной буквы среди более чем 13 000, обнаруженных в генетическом коде вируса.



«Это означает, что вирус приобрел устойчивость во время лечения и передается от брата к сестре», — объясняет Каваока.



Как медики отмечают в статье, данные клинических испытаний препарата показали, что у некоторых пациентов, инфицированных гриппом H3N2 или H1N1, которые принимали балоксавир, развивалась мутация в положении 38 полимеразного кислого белка, являющегося частью вируса.



Ученые подтвердили, что под действием балоксавира количество устойчивых штаммов вируса в популяции растет, а сами эти штаммы не становятся безопаснее для людей. Это не означает, что балоксавир представляет серьезную угрозу — частота возникновения мутаций не очень велика, и на вирус могут потом подействовать другие препараты.



«Вирус, устойчивый к лекарствам, действительно появляется, но в мире так много вирусов гриппа, а этим препаратом будет лечиться лишь небольшая часть населения. Подавляющее большинство остаются чувствительными к лекарствам», — подчеркнул Каваока.



Препарат Ксофлюза (балоксавира марбоксил) был официально одобрен для применения в Японии в конце февраля 2018 года. В сезоне 2018−2019 года на долю балоксавира пришлось около 40 процентов продаж противовирусных средств в Японии, и вскоре он должен быть одобрен еще в 20 странах. Еще в ходе клинических испытаний этого препарата появились сведения о том, что у некоторых пациентов развивается устойчивость.