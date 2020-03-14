Март 14th, 2020

На похороны женщины,которая умерла от короновируса в Радомышле,не пустили родственников и близких.

Сегодня состоялись похороны женщины,которая умерла от коронавируса в житомирской области.

Погребение было произведено согласно процедуре,рекомендованной управлением здравоохранения.

«Женщину сегодня похоронили на центральном кладбище Радомышля. Мы выполнили все рекомендации, которые получили от управления здравоохранения областной администрации», – сказал мэр города Радомышля.

По его словам, во время погребения на кладбище присутствовали только работники ритуальных служб. Семья умершей сейчас находится в самоизоляции дома.

1 марта женщина вернулась из Польши, затем гостила у родных во Львове. 3 марта почувствовала себя плохо, но к медикам не обращалась. Ее госпитализировали только утром 12 марта. Врачи обнаружили осложнение – воспаление легких.

13 марта состояние заболевшей ухудшилось, ее подключали к аппарату искусственного дыхания. В тот же день она скончалась, став первой жертвой болезни COVID-19 в Украине.

В Радомышле провели дезинфекцию в церкви, которую незадолго до госпитализации посещала покойная.