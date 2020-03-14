Март 14th, 2020

На Мальдивах открыли отель для зараженных короновирусом.

Многие курорты уже несут убытки из-за разгулявшегося короновируса. Гости снимают бронь и отменяют поездки. Но Мальдивы и в такой ситуации сумели заработать.

Они предложили для богатых туристов особый сервис.

За десять дней на острове Виливару группа рабочих построила отель для гостей, подхвативших коронавирус. Проживание и работу медицинского персонала на курорте будет оплачивать правительство Мальдив.

Обслуживание отеля будет проходить в стиле «люкс». Постояльцев разместят в 30 просторных номерах с трехразовым питанием. В помещениях установлены системы вентиляции и очистки воздуха, большой мини-бар,телевизор с интернетом.