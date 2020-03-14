На Мальдивах открыли отель для зараженных короновирусом.

Многие курорты уже несут убытки из-за разгулявшегося короновируса. Гости снимают бронь и отменяют поездки. Но Мальдивы и в такой ситуации сумели заработать.
Они предложили для богатых туристов особый сервис.
За десять дней на острове Виливару группа рабочих построила отель для гостей, подхвативших коронавирус. Проживание и работу медицинского персонала на курорте будет оплачивать правительство Мальдив.
Обслуживание отеля будет проходить в стиле «люкс». Постояльцев разместят в 30 просторных номерах с трехразовым питанием. В помещениях установлены системы вентиляции и очистки воздуха, большой мини-бар,телевизор с интернетом.
Номера «люкс» предполагают круглосуточное обслуживание специально обученным персоналом.
Общение гостей друг с другом и посещение зараженных коронавирусом в отеле запретят.
К 12 марта на Мальдивах зафиксировали 12 случаев инфекции смертельным заболеванием.
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