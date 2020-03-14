 
 
Март 14th, 2020

На Мальдивах открыли отель для зараженных короновирусом.

мальдивыМногие курорты уже несут убытки из-за  разгулявшегося короновируса. Гости снимают бронь и отменяют поездки. Но Мальдивы и в такой ситуации сумели заработать.

Они предложили для богатых туристов особый сервис.

За десять дней на острове Виливару группа рабочих построила отель для гостей, подхвативших коронавирус. Проживание и работу медицинского персонала на курорте будет оплачивать правительство Мальдив.

 Обслуживание отеля будет проходить в стиле «люкс». Постояльцев разместят в 30 просторных номерах с трехразовым питанием. В помещениях установлены системы вентиляции и очистки воздуха, большой мини-бар,телевизор с интернетом.

Номера «люкс» предполагают круглосуточное обслуживание специально обученным персоналом.

Общение гостей друг с другом и посещение зараженных коронавирусом в отеле запретят.

К 12 марта на Мальдивах зафиксировали 12 случаев инфекции смертельным заболеванием.

Tags: , , | Category: Новости, Общество ﻿
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