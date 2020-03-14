 
 
Март 14th, 2020

Лимоны и горошек: Ева Мендес представила свою новую весеннюю коллекцию одежды

Дизайн одежды интересует 46-летнюю актрису Еву Мендес гораздо больше, чем кино. Возлюбленная Райана Гослинга, став мамой двух дочерей, поставила на паузу свою кинокарьеру, обратив внимание на моду. Ева сотрудничает с маркой New York & Company, создавая для нее специальную линейку, которую сама же и рекламирует.

Мендес и ее компаньоны заранее подготовились к весне, решив встретить ее ярко — Ева представила в сети кадры из рекламной кампании своей новой коллекции, в которой много контрастных сочетаний. По мнению звезды, главными вещами в женском гардеробе в теплые дни должны стать аксессуары: повязки для волос, сумки, пояса…

 

Ева Мендес

Ева Мендес 

 

Ева Мендес

 

Помните — когда жизнь подсовывает вам лимоны… нужно добавить горошек,— пошутила она в инстаграме над принтами из своей весенней коллекции.

 

Ева Мендес

 

Несколько дней назад Ева призналась, что быть лицом своих коллекций для нее не так уж и просто, потому что приходится держать себя в форме, а это у нее получается с трудом. Мендес напомнила, что не стоит воспринимать картинку в инстаграме буквально: рекламные снимки отретушированы и тщательно отобраны.

Я стараюсь нести ответственность за свои слова и не заставлять других женщин страдать из-за моих фото. Хочу, чтобы они знали: чтобы выглядеть так в кадре, мне нужно приложить усилия и потратить время. Я «борюсь» с едой среди прочего,— сказала Ева.

 

Ева Мендес

 

 

Ева Мендес

 

 

Фото из Instagram

 

Видео из Instagram Евы Мендес

Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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