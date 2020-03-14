Март 14th, 2020

Леся Никитюк хочет на обложку Плейбоя.

Очаровательная и веселая ведущая Леся Никитюк решила не ждать предложений от мужских журналов ,а раздеваться самостоятельно.

Девушка выложила на своей странице довольно смелое фото,на котором она позирует в одних брюках.Удачный ракурс позволяет видеть сразу все самое красивое.

Рукой Леся прикрыла грудь и заверила своих поклонников,что у нее все настоящее.

Фото,как обычно,вызвало неоднозначную реакцию у фанов. Некоторые девушки уверены,что женщина должна оставаться загадочной и раздеваться на публику не стоит.

От таких комментариев Леся ,как обычно,отшучивается.