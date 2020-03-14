Коронавирус развалит Россию на части — Дерибаска

Эпидемия коронавируса, если не взять ее под контроль, приведёт к последствиям, более серьёзным, чем развал страны в 1991 году, заявил в пятницу миллиардер Олег Дерипаска.

По его словам, без полного закрытия границ уже завтра — невозможно остановить рост числа инфицированных и распространение вируса в России.

«Сейчас страна к эпидемии не готова, — пишет он в Telegram. — Люди массово игнорируют самые базовые меры предосторожности. Наша культура, стиль жизни, отношение к эпидемии не дают нам никакой альтернативы. Спуститесь в метро или зайдите в торговый центр — никто не носит маски. К сожалению, люди просто не понимают, что такое экспоненциальный рост числа инфицированных, который мы наблюдаем при таком заболевании».

Пока не поздно в России нужно вводить полный карантин, призывает бизнесмен. Первое, что нужно сделать, — это «уже завтра закрыть все границы, отменить все массовые мероприятия и обеспечить людям возможность провести дома 60 дней».

«Обязанность каждого руководителя предприятия или государственного учреждения на своем месте — осознать всю серьёзность ситуации, немедленно создать штаб и в течение двух дней подготовить все необходимые меры, которые позволят обеспечить карантин. 60 дней — минимальный срок для выявления и обеспечения начала лечения большинства заболевших, а значит — для эффективности карантина», — объясняет Дерипаска.

«Так сложилось, что я, как и другие сотрудники Русала, в 2015 году столкнулся с Эболой в Африке. И только изоляция Гвинеи, а также слаженные действия военных, полиции и российских врачей позволили ее остановить», — напоминает он, добавляя, что это «не паника, а единственно верное решение».